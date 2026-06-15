Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση πάνω από την περιοχή Κλήμα της Σκοπέλου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ένα ελικόπτερο Έρικσον και τρία αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή.