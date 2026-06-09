Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα -μαζί με τον οδηγό- εξετράπη της πορείας του στις τρεις τα ξημερώματα και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία Καστοριάς.

Αποτέλεσμα της ανατροπής του οχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα τρία άτομα.

Οι τρεις άλλοι επιβαίνοντες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο, όπως μεταδίδει το oladeka.com αρχικά, υπήρξαν συγκεκριμένες πληροφορίες και φήμες ότι το δυστύχημα προκλήθηκε στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει μια αρκούδα που εμφανίστηκε ξαφνικά στον δρόμο. Ωστόσο, μετά από ενδελεχή έρευνα της Αστυνομίας, το σενάριο αυτό διαψεύστηκε κατηγορηματικά. Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να συνδέει το τροχαίο με την εμφάνιση κάποιου ζώου στον τόπο του συμβάντος.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.