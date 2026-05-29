Στη σχέση που έχουν τα social media με την αποξένωση και τη μοναξιά εστίασαν πολλοί υποψήφιοι την απάντησή τους στο θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας, κατά την «πρεμιέρα» των Πανελληνίων.

Βγαίνοντας από τις αίθουσες, οι μαθητές χαρακτήρισαν τα θέματα βατά, ωστόσο η συζήτηση στράφηκε γρήγορα γύρω από τον ρόλο της τεχνολογίας. Κοινή διαπίστωση των περισσοτέρων ήταν πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η υπερβολική ενασχόληση με τις οθόνες τελικά αποξενώνουν τους ανθρώπους αντί να τους συνδέουν, με έναν από τους υποψηφίους να προχωρά σε μια βαθιά ανάλυση, τονίζοντας ότι το πραγματικό πρόβλημα της γενιάς του δεν είναι η μοναξιά, αλλά η «έλλειψη της ουσίας».

«Φταίνε τα social media για τη μοναξιά»

Μια νεαρή υποψήφια, αν και βρήκε το θέμα προσβάσιμο, στάθηκε στον «μουντό» χαρακτήρα του, συνδέοντάς το ευθέως με την ψηφιακή πραγματικότητα της εποχής, ενώ δήλωσε ανακουφισμένη για τη συνέχεια:

«Το θέμα ήταν βατό. Βέβαια δεν περίμενα το θέμα μοναξιά. Ήταν κάπως πολύ μουντό για τα συμβάντα που έγιναν, αλλά αυτό εντάξει. Περίμενα κάτι πιο χαρούμενο, ευτυχία ας πούμε. Αλλά το γράψαμε, αυτό. Έγραψα πως τα social media είναι ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά τους στόχους μου, θέλω να περάσω ΠΑΔΑ, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το περισσότερο άγχος έφυγε στο πρώτο μάθημα. Τώρα τα υπόλοιπα δεν είναι κάτι, πιστεύω».

«Να σταματήσουν οι νέοι να ασχολούνται τόσο πολύ με το κινητό τους»

Στις κοινές λύσεις που μπορούν να βρεθούν ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές για την καταπολέμηση της απομόνωσης εστίασε ένας άλλος νεαρός υποψήφιος, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για πραγματική, ζωντανή επαφή:

«Κομπλέ τα θεωρώ τα θέματα. Θα μπορούσε και χειρότερα. Εγώ έγραψα ότι υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι που οι νέοι νιώθουν μοναξιά από τους ηλικιωμένους, αλλά οι τρόποι για να το αντιμετωπίσουμε είναι κοινοί. Ότι πρέπει να κάνουν περισσότερες δραστηριότητες οι νέοι, πρέπει να σταματήσουν να ασχολούνται τόσο πολύ με το κινητό τους και να ηρεμήσουν λίγο με τις δραστηριότητες και τις δουλειές τους και να περνάνε περισσότερο χρόνο μαζί τους».

«Μεγαλώσαμε μέσα στην τεχνολογία – Οι νέοι έχουν έλλειψη της ουσίας»

Ένας άλλος υποψήφιος μίλησε για το χάσμα γενεών αλλά και την έλλειψη ουσίας στους νέους:

«Το θέμα της έκθεσης ήταν αρκετά βατό. Μπορούσε να γράψει και κάποιος ο οποίος δεν είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο διάβασμα. Έγραψα πράγματα τα οποία μπορούσε να τα γράψει ο καθένας, που μπορεί να τα φανταστεί και κάτι το οποίο δεν ήθελε ιδιαίτερη ανάπτυξη και τρόπο σκέψης. Καλά έγραψα πιστεύω. Και το φάσμα της ηλικίας και ο τρόπος που έχει μεγαλώσει ένας νέος της ηλικίας μας με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο μεγαλύτερος, είναι τελείως διαφορετικά. Καλώς ή κακώς είμαστε η γενιά που έχουμε μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία. Έχουμε μεγαλώσει σε έναν κόσμο ο οποίος παραπληροφορείται πολύ εύκολα και σε έναν κόσμο στον οποίο έχουν επηρεαστεί πάρα πολλές βασικές συνήθειες οι οποίες υπήρχαν, αρχές, τρόποι σκέψης»

«Οπότε αυτό που μπορεί να συνδέσει τους ηλικιωμένους και εμάς είναι να μάθουμε από τους παλιούς και να θυμηθούν οι νέοι. Γενικότερα έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι από εμένα, γνωστούς, συγγενείς, παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι έχουν χρειαστεί τη βοήθειά μου. Προσπαθώ να τους βοηθώ όσο καλύτερα μπορώ και να μην υπάρχει αυτό το χάσμα το οποίο έχει δημιουργηθεί από την τεχνολογία. Για τους νέους, δεν θα το έλεγα μοναξιά. Έχουν έλλειψη της ουσίας».