Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών στην Κρήτη, με απόφαση του Δήμου Φαιστού, μετά τον εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας, όπως έγινε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά σύμφωνα με το Flashnews.gr από τη δημοτική αρχή, με στόχο την προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί πλήρης απολύμανση των σχολικών χώρων και εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ο Δήμος Φαιστού βρίσκεται ήδη σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Τι είναι η βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι σοβαρή λοιμώδης νόσος που προκαλείται από μικροοργανισμούς όπως ο μηνιγγιτιδόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος και ο αιμόφιλος ινφλουέντζας τύπου Β. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά στοιχεία, τα συγκεκριμένα βακτήρια ευθύνονται για τη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών.

Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί με αιφνίδιο πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, ναυτία, εμετούς και μυαλγίες, ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις παρατηρούνται αυχενική δυσκαμψία και διαταραχές συνείδησης. Σε αρκετούς ασθενείς μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός πυρετού, δυσκαμψίας αυχένα και σύγχυσης αποτελεί χαρακτηριστική εικόνα που απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα εξελίσσονται γρήγορα.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται στενά από τις υγειονομικές αρχές, ενώ οι γονείς και οι μαθητές έχουν ήδη ενημερωθεί για τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.