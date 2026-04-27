Το Generation Next του Ιδρύματος Vodafone ταξίδεψε στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο της 41ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης (Π.Α.Π.Ε.), της μεγαλύτερης προσκοπικής συνάντησης της χρονιάς. Εκεί, το Ίδρυμα Vodafone ανέδειξε το ζήτημα της ψηφιακής ευημερίας (Digital Wellbeing) μέσα από τρία διαδραστικά και άκρως βιωματικά workshops, που συνδύασαν τεχνολογία, κριτική σκέψη και ενσυναίσθηση.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν τα Digital Wellbeing Workshops από την ενότητα για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) και την υπερβολική κοινοποίηση πληροφοριών (oversharing), παρακολουθώντας ως digital detectives τη διαδρομή των πληροφοριών στο ψηφιακό περιβάλλον και μαθαίνοντας πρακτικούς τρόπους προστασίας της ιδιωτικότητάς τους. Στην συνέχεια, μέσα από την «Ασπίδα» SMILE (Security, Management, Identity, Literacy, Empathy), εξερεύνησαν ρεαλιστικά σενάρια αλληλεπίδρασης με AI chatbots, εντόπισαν πιθανούς κινδύνους και καλλιέργησαν ενσυναίσθηση και υπεύθυνη στάση. Η εκπαιδευτική εμπειρία ολοκληρώθηκε με δραστηριότητες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και την παραπληροφόρηση, βοηθώντας τους νέους να ξεχωρίζουν το αληθινό από το ψευδές και να εφαρμόζουν βασικές τεχνικές επαλήθευσης.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Η ψηφιακή ευημερία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των νέων, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία, προστατεύονται και χτίζουν υγιείς σχέσεις στο ψηφιακό περιβάλλον. Στην 41η Π.Α.Π.Ε. εκπαιδεύουμε τους συμμετέχοντες με πρακτικά εργαλεία, έξυπνα σενάρια και βιωματικές δραστηριότητες, χτίζοντας μαζί μια ψηφιακή κουλτούρα ασφάλειας, κριτικής σκέψης και ενσυναίσθησης, αξίες που συνδέονται απόλυτα με το πνεύμα του Προσκοπισμού».

Το πρόγραμμα Generation Next είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό: generationnext.vodafone.gr.