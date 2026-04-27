Νέο οπτικό υλικό από το περιστατικό στο επιβατηγό πλοίο «Νήσος Σάμος» φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις στιγμές έντασης που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όταν η παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας οδήγησε σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

Στο νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφεται η στιγμή που ομάδα επιβατών Ρομά καπνίζει σε εσωτερικό χώρο του πλοίου, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις. Ο καπνός που δημιουργήθηκε ενεργοποίησε τους ανιχνευτές, με αποτέλεσμα να τεθεί αυτόματα σε λειτουργία το σύστημα πυρόσβεσης.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, μεγάλες ποσότητες νερού εκτοξεύονται στο εσωτερικό του πλοίου, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στους επιβάτες, οι οποίοι αιφνιδιάζονται από την εξέλιξη.

Το πλήρωμα επενέβη άμεσα για να διαχειριστεί την κατάσταση και να αποκαταστήσει την τάξη. Ωστόσο, καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε χώρους του πλοίου, εξαιτίας της ενεργοποίησης του συστήματος πυρόσβεσης.