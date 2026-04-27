Σκηνές πανικού καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς-Χίος-Λέσβος, όταν μια ομάδα επιβατών Ρομά άναψε τσιγάρο στον εσωτερικό χώρο του πλοίου. Όπως φαίνεται στα βίντεο ντοκουμέντο, εξαιτίας του καπνού από το τσιγάρο, ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθεί πανικός.

Μέχρι το προσωπικό και οι επιβάτες του πλοίου να αντιληφθούν τι είχε συμβεί, το μυαλό όλων πήγε στο κακό, ότι δηλαδή είχε ξεσπάσει πυρκαγιά μέσα στο πλοίο. Μάλιστα, πολλοί από τους επιβάτες έτρεξαν έξω με αποτέλεσμα να στριμωχτούν στις εξόδους.

Το νερό προκάλεσε και υλικές ζημιές, τόσο σε ηλεκτρονικές συσκευές επιβατών όσο και στο εσωτερικό του πλοίου.

Για το περιστατικό δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Mega.