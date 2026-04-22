Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Καρτερίου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν.

Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, οι οδηγοί των οχημάτων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν και απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς, όμως ο ένας οδηγός, ηλικίας 75 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν τα κατάφερε να αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παράλληλα, από το ένα όχημα είχε εξέλθει πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής η 78χρονη συνοδηγός, σύζυγος του 75χρονου, τραυματισμένη, με τη βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.