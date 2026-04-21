Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Λέπρεο, του Δήμου Ζαχάρως, στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 14 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.