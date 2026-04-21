Σε ισχύ βρίσκεται η διαδικασία που αφορά τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, με τη φετινή προθεσμία να επεκτείνεται στις 15 Ιουνίου.

Όπως επεσήμανε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο γραμματέας ενημέρωσης της ΠΟΜΙΔΑ, Μάνος Κρανίδης, πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που δίνει περισσότερο χρόνο στους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν.

«Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι η προθεσμία (σ.σ. για τις δηλώσεις) πλέον είναι από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου», τόνισε ο κ. Κρανίδης. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «όλοι όσοι έχουν κενά οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού είναι υπόχρεοι», ενώ για τα εκτός σχεδίου χωρίς κτίσμα δεν υφίσταται η ίδια υποχρέωση στην πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr.

«Να μην δηλώσει κανείς καθαρισμό οικοπέδου αν δεν το έχει κάνει – Τα πρόστιμα είναι υψηλά»

Εστιάζοντας στη διαδικασία, ο κ. Κρανίδης εξηγεί πως «είναι μία απλή διαδικασία: καθαρίζουμε από χόρτα, εύφλεκτα υλικά και κάνουμε αποψίλωση», προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να μην καθυστερήσουν οι ιδιοκτήτες, καθώς «τελευταία στιγμή δεν θα βρίσκουμε εργολάβους ή εργάτες».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στις δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα, προειδοποιώντας: «Είναι πολύ σημαντικό να μη δηλώσει κανένας ότι καθάρισε, αν δεν το έχει κάνει, γιατί το πρόστιμο θα είναι πολύ μεγάλο». Αντίθετα, σημειώνει ότι για όσους έχουν καθαρίσει αλλά αμελήσουν τη δήλωση, «το πρόστιμο έχει μειωθεί στα 100 ευρώ». Παράλληλα αναφέρθηκε και στο κόστος καθαρισμού των οικοπέδων καλώντας τους ιδιοκτήτες να ζητούν προσφορές προτού καταλήξουν κάπου.

Τι περιλαμβάνει ο υποχρεωτικός καθαρισμός

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται της εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης: οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται:

πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,

πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο επιφέρει αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως λόγω προχωρημένης ηλικίας, αναπηρίας ή λόγων ανωτέρας βίας, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην αρμόδια τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν την αποστολή της δήλωσης στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος.



Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο: