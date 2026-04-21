Αλλαγές αναμένεται να σημειωθούν από σήμερα, Τρίτη 21/4 στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας λόγω των έργων υποδομής που συνεχίζονται. Πέντε κεντρικοί σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα, έως και το τέλος Απριλίου.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς θα ισχύσουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης.

Ειδικότερα, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Σταθμός Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40, έως την Πέμπτη και από την Κυριακή έως τις 30 Απριλίου λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης νέου δικτύου ίντερνετ 5G, στο πλαίσιο αναβάθμισης της γραμμής 2 του Μετρό.

Κατά τη διάρκεια των έργων, οι συρμοί θα κινούνται μόνο στα τμήματα: Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή (Χ18), ενώ οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών έχουν ανακοινωθεί από τη ΣΤΑΣΥ.

Συνιστάται στους επιβάτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τα δρομολόγια και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφύγουν καθυστερήσεις.