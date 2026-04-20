Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 20/4 η κίνηση στο λεκανοπέδιο Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και σε βασικές αρτηρίες του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα στον Κηφισό καταγράφεται έντονη συμφόρηση στο ρεύμα της ανόδου, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και κατά τμήματα της καθόδου, κυρίως κοντά σε μεγάλους κόμβους.

Επίσης προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και στο τμήμα προς το κέντρο, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Μεσογείων, κυρίως κοντά στους βασικούς κόμβους.

Την ίδια στιγμή προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη και στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην παραλιακή λεωφόρο σημειώνονται τοπικές καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου.

Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό η εικόνα είναι καλύτερη, με μικρές μόνο επιβαρύνσεις κατά τόπους κοντά σε κόμβους.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 20, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.