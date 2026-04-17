Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου στο νεκροταφείο του Ιερού Ναού Παναγίας στην περιοχή Ελληνικό στα Ιωαννίνα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν εσπευσμένα στο σημείο και μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να θέσουν υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο οι φλόγες έχουν προκαλέσει ήδη σοβαρές ζημιές στον χώρο του οστεοφυλακίου.

Κάτοικοι του χωριού παρακολουθούν τις προσπάθειες κατάσβεσης, καθώς πρόκειται για έναν χώρο που συνδέεται με τη μνήμη δικών τους ανθρώπων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η κατάσβεση, σύμφωνα με το Epiruspost.gr.