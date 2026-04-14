Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε στην Αργολίδα για κοριτσάκι 3 ετών που χτύπησε σοβαρά, καθώς έμεινε στη μέση του δρόμου το όχημα που πήγαινε το παιδί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Απριλίου στο οδικό δίκτυο της Αργολίδας, από την Ερμιονίδα έως το Άργος, όταν ένα 3χρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες στα Δίδυμα Αργολίδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας argolikeseidhseis.gr, η μητέρα του μετέφερε το μικρό παιδί με αυτοκίνητο, το οποίο όμως παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Λυγουριού.

Άμεσα επιστρατεύθηκε περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο παρέλαβε το παιδί και τη μητέρα για το Νοσοκομείο Άργους.

Μοτοσικλετιστές της ΔΙ.ΑΣ. τέθηκαν προπομποί του περιπολικού, ενώ σε κεντρικές διασταυρώσεις η τροχαία διευκόλυνε τη διέλευσή του παρακάμπτοντας τους φωτεινούς σηματοδότες.

Το παιδί έφτασε με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Άργους για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.