Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κίνηση στους δρόμους να είναι αρκετά αυξημένη.

Η τελευταία εικόνα από την Αθηνών – Κορίνθου δείχνει ότι η κατάσταση είναι ομαλή σε κάποια σημεία, και σε άλλα να παρατηρούνται καθυστερήσεις. Το κυριότερο πρόβλημα καταγράφεται από τα Ίσθμια ως την Κινέττα, ενώ στα διόδια Ελευσίνας υπάρχουν μόνο μικρές αναμονές.

Καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου η οποία έχει κλείσει από το ύψος της Κινέττας.

Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στην Αθηνών-Λαμίας ειδικό στο οδικό τμήμα από τον Αυλώνα μέχρι και τη Μαλακάσα καθώς και από το Καπανδρίτι μέχρι τον Άγιο Στέφανο. Μετά τις 21:30 η κατάσταση είχε ομαλοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 70.697 οχήματα. Συγκεκριμένα 37.725 οχήματα μέσω της Αθηνών- Κορίνθου και 32.972 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.