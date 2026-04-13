Η επιστροφή από τις πασχαλινές αποδράσεις είναι γεγονός, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατευθύνονται ξανά προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και την κυκλοφορία να αυξάνεται σταδιακά σε όλο το οδικό δίκτυο και τα λιμάνια.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Μεγάλες καθυστερήσεις σε τμήμα δεκάδων χιλιομέτρων, από Κόρινθο έως τα Μέγαρα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην Αθηνών – Κορίνθου.

Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Κορίνθου (Ισθμία) και φτάνει έως τα Μέγαρα, με το πρόβλημα να είναι ακόμα πιο μεγάλο στο ύψος της Κινέτας, όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency.

«Έμφραγμα» και στην παλιά εθνική οδό – Κλειστό λόγω έργων τμήμα τεσσάρων χιλιομέτρων

Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, η οποία έχει κλείσει από το ύψος της Κινέτας και για τέσσερα χιλιόμετρα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα να οδηγούνται στη Νέα Εθνική Οδό.