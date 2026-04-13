Λίγη ώρα μετά τις απειλές από τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν κατά της Ελλάδας ότι «οι συνεργασίες με το Ισραήλ μπορεί να οδηγήσουν σε πόλεμο», είχαμε και τις πρώτες παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε ότι σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα (13.04.2026), τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) της Τουρκίας πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.