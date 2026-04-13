Ένα εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα 13 Απριλίου 2026 στη Σπάρτη, όταν πυκνή ομίχλη «σκέπασε» πλήρως την οροσειρά του Ταΰγετου, κάνοντάς την κυριολεκτικά να… εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η ορατότητα στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αντικρίζουν ένα πρωτόγνωρο σκηνικό. Ο επιβλητικός Ταΰγετος, που συνήθως δεσπόζει στο τοπίο, δεν ήταν ορατός, καθώς η πυκνή ομίχλη είχε καλύψει τα πάντα, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε «λευκό πέπλο» πάνω από την πόλη.

Σύμφωνα με το flynews.gr, το φαινόμενο αυτό δεν είναι εντελώς ασυνήθιστο, ωστόσο η έντασή του το έκανε να ξεχωρίσει. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η δημιουργία τόσο πυκνής ομίχλης συνδέεται με αυξημένα επίπεδα υγρασίας σε συνδυασμό με διαφορές θερμοκρασίας, που οδηγούν στη συμπύκνωση των υδρατμών κοντά στο έδαφος. Σε ορεινές περιοχές, όπως ο Ταΰγετος, οι συνθήκες αυτές ευνοούν ακόμη περισσότερο την εμφάνιση έντονων φαινομένων ομίχλης.

Η εικόνα αυτή κράτησε για αρκετή ώρα μέσα στο πρωινό, με την ομίχλη να υποχωρεί σταδιακά όσο προχωρούσε η ημέρα και ανέβαινε η θερμοκρασία. Παρά τη μικρή διάρκειά του, το φαινόμενο προσέφερε ένα μοναδικό θέαμα, που τράβηξε την προσοχή και προκάλεσε το ενδιαφέρον όσων βρέθηκαν στην περιοχή.