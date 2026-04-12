Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Ανάστασης στην Ιεράπετρα, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι ανηλίκου, την ώρα που επιχειρούσε να την ανάψει.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο 16χρονος τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση. Οι γονείς του ανηλίκου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας από όπου διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Για καλή του τύχη, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο τραυματισμός του δεν ήταν βαρύς και προχώρησαν σε ράμματα στον τραυματισμένο, δίνοντάς του στη συνέχεια εξιτήριο.

Ο 16χρονος συνελήφθη καθώς και η μητέρα του, η δεύτερη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.