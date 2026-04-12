Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων και επιχειρησιακών απαιτήσεων, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με επίκεντρο την αναβάθμιση του στόλου των ρυμουλκών και το νέο θεσμικό πλαίσιο. Η ναυπήγηση νέων, υπερσύγχρονων ρυμουλκών στα ναυπηγεία Ελευσίνας και η ενίσχυση των δυνατοτήτων τους αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ασφαλή, αποδοτική και περιβαλλοντικά θωρακισμένη λειτουργία των ελληνικών λιμανιών. Ωστόσο, το στοίχημα δεν είναι μόνο τεχνολογικό αλλά και θεσμικό, καθώς η πλήρης εφαρμογή των πρόσφατων κανονισμών θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική επιχειρησιακή αναβάθμιση της χώρας.

Ο Παύλος Ξηραδάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών και Αντιρρυπαντικών Πλοίων και Διευθυντής της MEGATUGS Salvage & Towage, σκιαγραφεί τα οφέλη αλλά και τις αδυναμίες του σημερινού πλαισίου, τονίζοντας ότι η ναυπήγηση νέων ρυμουλκών στην Ελευσίνα αλλάζει συνολικά τον «χάρτη» των ρυμουλκήσεων στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, ο εκσυγχρονισμός του στόλου με σύγχρονα ρυμουλκά ενισχύει ουσιαστικά την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών στα ελληνικά λιμάνια, προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το θαλάσσιο περιβάλλον και τις λιμενικές υποδομές. Τα νέα, ισχυρότερα ρυμουλκά αυξάνουν τις δυνατότητες άμεσης παρέμβασης σε ατυχήματα εντός λιμένων, αλλά και την ικανότητα ευκαιριακής επιθαλάσσιας αρωγής σε ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, όταν απουσιάζουν διαθέσιμα εξειδικευμένα επαγγελματικά ναυαγοσωστικά.

Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά: σαφής διάκριση, νέοι κανόνες

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες ενός σύγχρονου ρυμουλκού, ο βασικός του ρόλος παραμένει η ρυμούλκηση εντός λιμένων, με δυνατότητα μόνο ευκαιριακής επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς δεν υποκαθιστά τα επαγγελματικά ναυαγοσωστικά πλοία. Αυτό αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στο νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εισάγει σαφή διάκριση μεταξύ ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών και προβλέπει συγκεκριμένες τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις για να χαρακτηριστεί ένα πλοίο ως επαγγελματικό ναυαγοσωστικό. Πριν την εφαρμογή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, η απουσία ξεκάθαρων κανόνων είχε επιτρέψει τη στρεβλή «εξομοίωση» ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών, οδηγώντας πολλούς πλοιοκτήτες ναυαγοσωστικών να αποσυρθούν από την ελληνική αγορά και αφήνοντας σημαντικό αριθμό ναυαγίων χωρίς επαρκή επαγγελματική κάλυψη.

Κομβικό ρόλο παίζει το σύστημα πρόωσης ASD (Azimuth Stern Drive), στο οποίο οι προπέλες περιστρέφονται 360°, επιτρέποντας στο ρυμουλκό να κατευθύνει την ώση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να επιτυγχάνει υψηλή ευελιξία και άμεσο έλεγχο κινήσεων, στοιχείο κρίσιμο για ασφαλείς ρυμουλκήσεις σε περιορισμένους λιμενικούς χώρους. Η υψηλή ελκτική δύναμη σε συνδυασμό με την πιστοποιημένη πυροσβεστική ικανότητα (FiFi 1, 2 ή 3) αποτελούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ρυμουλκού που καλείται να διαχειριστεί μεγάλα πλοία και επικίνδυνα φορτία. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η παρουσία τέτοιων ρυμουλκών σε λιμάνια που δεν διαθέτουν αυτόνομα συστήματα πυρόσβεσης, την ώρα που σημαντικός αριθμός πλοίων μεταφέρει επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία και οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Πυροσβεστικής στη θάλασσα παραμένουν περιορισμένες.

Θεσμικό πλαίσιο και αντιρρύπανση: στοίχημα αξιοπιστίας για την Ελλάδα

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, με πυρήνα το π.δ. 65/2023 για τα ναυαγοσωστικά και το π.δ. 83/2022 για τα ρυμουλκά, ορίζει με σαφήνεια τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιχειρησιακές προδιαγραφές κάθε κατηγορίας πλοίου, βάζοντας τέλος σε χρόνια σύγχυσης. Η εφαρμογή αυτών των κανονισμών συνδέεται άμεσα με τη βασική πρόβλεψη του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και του π.δ. 46/1983, που διαχωρίζουν την επαγγελματική από την ευκαιριακή επιθαλάσσια αρωγή: η πρώτη παρέχεται από επαγγελματικό ναυαγοσωστικό πλοίο, η δεύτερη από οποιοδήποτε άλλο σκάφος, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκών. Παρά τα βήματα προόδου, παραμένουν κενά, όπως η απουσία πλήρους προσδιορισμού της έννοιας του «αντιρρυπαντικού πλοίου» και ενός ολοκληρωμένου συστήματος πιστοποίησης ιδιωτικών φορέων αντιρρύπανσης, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά το βασικό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι πρόσφατες ασκήσεις αντιρρύπανσης, όπως αυτή στην Ελευσίνα, αναδεικνύονται σε κρίσιμα εργαλεία αξιολόγησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς μόνο μέσα από πραγματικά σενάρια – και όχι ασκήσεις επί χάρτου – μπορούν να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του μηχανισμού. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης σε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη θωράκιση της οικονομίας της, υιοθετώντας ένα πλήρως εναρμονισμένο σύστημα πιστοποίησης με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή του European Maritime Safety Agency (EMSA) παραμένει συμπληρωματική, καθώς ο οργανισμός λειτουργεί υποστηρικτικά στις δράσεις των κρατών-μελών και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εθνική ευθύνη σχεδιασμού και παρέμβασης.

Νέες απειλές στη Μεσόγειο και ελληνική τεχνογνωσία

Οι απειλές δολιοφθοράς σε πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως η τοποθέτηση μαγνητικών ναρκών σε δεξαμενόπλοια, προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις για τις χώρες της περιοχής. Πρόσφατα περιστατικά, όπως η έκρηξη και πυρκαγιά σε ρωσικό LNG carrier στη Μεσόγειο με φορτίο δεκάδων χιλιάδων τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου, ανέδειξαν την απουσία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σχεδιασμού διαχείρισης τέτοιων κρίσεων σε διασυνοριακό επίπεδο. Παρά τα προβλήματα συντονισμού, τα ελληνικά ναυαγοσωστικά διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και εξοπλισμό, όπως αποδεικνύουν επιχειρήσεις σε απαιτητικές ζώνες, μεταξύ άλλων και στην Ερυθρά Θάλασσα, σε περιστατικά που συνδέονται με επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια.

Στην Ερυθρά Θάλασσα δραστηριοποιείται ήδη ισχυρό ναυαγοσωστικό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, με υψηλή ελκτική δύναμη, πιστοποιημένη πυροσβεστική ικανότητα επιπέδου FiFi 2 και πλήρη ναυαγοσωστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, ικανό να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα σύνθετα περιστατικά. Η παρουσία επαγγελματικών ναυαγοσωστικών σε σταθμούς χωρίς κρατική ενίσχυση αναδεικνύει την ελληνική ναυτιλιακή τεχνογνωσία σε διεθνές επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την ανάγκη για ένα σύγχρονο, λειτουργικό και σταθερό θεσμικό πλαίσιο που θα αξιοποιεί στο έπακρο αυτές τις δυνατότητες. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε τροχιά αναβάθμισης των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, όμως η τελική επιτυχία θα κριθεί από το αν θα ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστεί στην πράξη ένα συνεκτικό πλαίσιο κανόνων που θα συνδέει ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αντιρρυπαντικά πλοία και εθνικό σχεδιασμό αντιμετώπισης κρίσεων.