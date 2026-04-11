Τον Ιούδα αναμένεται να κάψουν και φέτος όπως και κάθε χρόνο στο Λεβίδι της Αρκαδίας αλλά και στην Τρίπολη.

Το δρώμενο θα γίνει την Κυριακή του Πάσχα, στις 9 το βράδυ στο γήπεδο ποδοσφαίρου στον Ορχομενό Λεβιδίου.Τη δράση υποστηρίζει η νεολαία Λεβιδίου, η τοπική κοινότητα, καθώς και ομάδες εθελοντών της περιοχής.

Την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα, στην πλατεία Φιλικών της Τρίπολης, θα γίνει και το κάψιμο του Ιούδα απ’ τον εκεί σύλλογο, σε συνεργασία με το δήμο της Τρίπολης.

Στην πλατεία των Φιλικών θα ακολουθήσει, μετά την αναπαράσταση του εθίμου, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι.