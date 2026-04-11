Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου σε παραλία της Φθιώτιδας και ειδικότερα στη θέση «Παλιομάγαζα» στη Σκάλα Αταλάντης.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όπως επισημαίνει το LamiaReport, ένας διερχόμενος πολίτες είδε το αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα, το οποίο μάλιστα ήταν τουμπαρισμένο.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έχουν σπεύσει λιμενικό, αστυνομία και πυροσβεστική.

Το αυτοκίνητο δεν είναι σε μεγάλη απόσταση από την ακτή, ωστόσο επειδή είναι βυθισμένο χρειάζεται δύτης για να διαπιστωθεί αν υπάρχει μέσα κάποιο εγκλωβισμένο άτομο.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε και δύτης του λιμενικού για να έρθει και ταυτόχρονα γερανός για να ανασύρει το βυθισμένο αυτοκίνητο.