Ακόμα ένα τροχαίο -το τρίτο από το πρωϊ της Μεγάλης Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας- σημειώθηκε το μεσημέρι στον κεντρικό παραλιακό δρόμο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το ένα να καταλήξει τουμπαρισμένο όπως μεταδίδει το LamiaReport.

Ευτυχώς και σε αυτό το τροχαίο δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός οδηγού ή επιβάτη, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σοβαρές.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας είναι επί ποδός, όμως οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί σε όλο το οδικό δίκτυο, όπου η κίνηση μέχρι και το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου θα είναι πολύ μεγάλη.