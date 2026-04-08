Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) η κίνηση στο λεκανοπέδιο Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Ειδικότερα, έντονη συμφόρηση καταγράφεται στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και κατά τμήματα της καθόδου.

Επίσης ιδιαιτέρως δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου παρατηρείται μποτιλιάρισμα.

Αυξημένη την ίδια στιγμή είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, καθώς και στη Μεσογείων κατά τμήματα.

Προβλήματα την ίδια ώρα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στο λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

