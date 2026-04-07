Την καθιερωμένη του «καλημέρα» μάς είπε σήμερα ο Αρκάς σχολιάζοντας την επικαιρότητα και τα δρώμενα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σας υπόσχονται ότι θα καταργήσουν το ρουσφέτι και τους ψηφίζετε… γιατί είστε σίγουροι ότι δεν θα το κάνουν!», γράφει, σκιαγραφώντας με αιχμηρό τρόπο την αντίφαση ανάμεσα στις πολιτικές υποσχέσεις και την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.

Το σημερινό σκίτσο υπενθυμίζει ότι, παρά τις μεγάλες υποσχέσεις και τα επαναλαμβανόμενα πολιτικά «καλέσματα» για διαφάνεια, η πραγματικότητα παραμένει γεμάτη αντιφάσεις. Οι πολίτες συχνά φωνάζουν ότι δεν θέλουν τα ρουσφέτια, αλλά στην πράξη συνεχίζουν να ψηφίζουν όσους υπόσχονται να τα καταργήσουν –ακριβώς γιατί η υπάρχουσα κατάσταση τους εξυπηρετεί ή τους βολεύει, και δεν επιθυμούν πραγματικά να αλλάξει.