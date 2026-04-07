Έντονη είναι η κίνηση που καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (7/4) στους δρόμους της Αττικής με τα προβλήματα να είναι πιο έντονα στον Κηφισό.

Ειδικότερα, έντονο μποτιλιάρισμα σημειώνεται τόσο στην κάθοδο, όσο και στην άνοδο του Κηφισού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.

Επίσης προβλήματα υπάρχουν και στη Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 7, 2026

