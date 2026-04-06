Οι λίγες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα, οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις και οι άνεμοι μέτριας έντασης στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα,

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 6 Απριλίου, ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά της Κρήτης τις πρωινές ώρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν βαθμιαία κατά τις μεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές να αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να εξασθενούν γρήγορα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 22 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 21 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 3 έως 23 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς στο Βόρειο Αιγαίο, και ασθενείς έως μέτριοι στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, τοπικά έως 4 μποφόρ, από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις τοπικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς.