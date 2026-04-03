Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος θα επισκεφθεί το Μεσολόγγι την Κυριακή των Βαΐων για να συμμετάσχει στους επετειακούς εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου (1826-2026).



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου, θα παραστεί στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου και στη συνέχεια θα προστεί της Επίσημης Δοξολογίας, όπου και θα μιλήσει επικαίρως.



Αμέσως μετά, θα λάβει χώρα Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.