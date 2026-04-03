Η Allwyn ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου σημαντικού κοινωνικού έργου στην Ελλάδα – την πλήρη ανακαίνιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», ενός από τα σημαντικότερα δημόσια ογκολογικά ιδρύματα της χώρας. Το έργο βρίσκεται στον πυρήνα του Allwyn Care, της νέας μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας. Πέραν της ανακαίνισης του νοσοκομείου, το Allwyn Care περιλαμβάνει και συμπληρωματικά προγράμματα, που εστιάζουν στην εθελοντική προσφορά και την πρόληψη και θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου ανακαίνισης υπεγράφη σήμερα, στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, παρουσία του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, κυρίου Karel Komarek, από τους κ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, Jan Karas, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Allwyn στην Ελλάδα, και Σαράντο Ευσταθόπουλο, Διοικητή του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ».

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τους Σαράντο Ευσταθόπουλο, Διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», Jan Karas, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Allwyn στην Ελλάδα και Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, Karel Komarek

Η ανακαίνιση του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στο σύστημα δημόσιας υγείας της Ελλάδας. Στόχος του έργου είναι να φέρει το ιστορικό αυτό νοσοκομείο σε μια νέα εποχή, αναβαθμίζοντας τις υποδομές του, ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα αντικαρκινικής περίθαλψης και να ευθυγραμμίζεται με κορυφαία διεθνή πρότυπα αποδοτικότητας, βιωσιμότητας και ασφάλειας για τους ασθενείς. Σημειώνεται ότι το νοσοκομείο θα παραμείνει πλήρως λειτουργικό, καθ’ όλη την περίοδο της ανακαίνισης.

Η νέα εμβληματική πρωτοβουλία της Allwyn «χτίζει» στη μακροχρόνια κοινωνική συνεισφορά του ΟΠΑΠ στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία επενδύει με συνέπεια στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, στηρίζοντας κρίσιμα έργα, συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας («Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού»). Υπό την «ομπρέλα» της Allwyn, η κληρονομιά αυτή όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά επεκτείνεται μέσω παρεμβάσεων που έχουν υψηλό αντίκτυπο και μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία και τη νέα συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Allwyn, ο Πρωθυπουργός, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την Allwyn την ανακοίνωση μιας από τις σημαντικότερες δωρεές που έχουν γίνει ποτέ σε αυτόνομο νοσοκομείο, πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε το «ΜΕΤΑΞΑ», εντός των επόμενων ετών, να γίνει πράγματι ένα υπερσύγχρονο αντικαρκινικό νοσοκομείο, αντάξιο του εξαιρετικού στελεχιακού δυναμικού το οποίο διαθέτει. Η έκκληση την οποία κάνω, είναι αυτή η ενέργεια, την οποία τη χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τη διοίκηση της Allwyn, να βρει ανταπόκριση και από άλλους».

Ο Ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek, σημείωσε: «Η φιλοδοξία να δημιουργήσουμε έναν θετικό και διαρκή κοινωνικό αντίκτυπο βρίσκεται στον πυρήνα της Allwyn και χαρακτηρίζει την παρουσία μας στην Ελλάδα, ήδη από την αρχή. Η φιλοδοξία αυτή παραμένει ακέραιη και σήμερα, και θα συνεχιστεί μελλοντικά, για πολύ καιρό, με την υποστήριξη έργων που κάνουν τη διαφορά για τους ανθρώπους που αφορούν, και που μπορεί να μην είχαν προχωρήσει ποτέ, χωρίς τη βοήθειά μας».

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για την πλήρη ανακαίνιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ΕΣΥ και, ειδικότερα, της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποδεικνύει στην πράξη τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Allwyn για τη σημαντική αυτή συμβολή, καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου για το διαρκές έργο τους. Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη δημόσια υγεία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα, Jan Karas, δήλωσε: «Η κοινωνική προσφορά είναι αναπόσπαστο μέρος του DNA μας. Εδώ και δεκαετίες, ο ΟΠΑΠ στηρίζει ενεργά και έμπρακτα την ελληνική κοινωνία και αυτή η δέσμευση δυναμώνει ακόμη περισσότερο στη νέα εποχή της εταιρείας μας – την εποχή της Allwyn. Η ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» αντικατοπτρίζει την ουσία του κοινωνικού μας ρόλου. Για εμάς, αυτό δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστικό έργο, είναι μια επένδυση στο μέλλον της δημόσιας υγείας και της θεραπείας του καρκίνου στην Ελλάδα. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία και ανταποκρινόμαστε σε κρίσιμες κοινωνικές ανάγκες – και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, δίνοντας ακόμη περισσότερη προσοχή στον ευαίσθητο τομέα της υγείας».

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ», Σαράντος Ευσταθόπουλος, ευχαρίστησε θερμά την Allwyn για την πρωτοβουλία, σημειώνοντας: «Σήμερα, δεν υπογράφουμε απλώς ένα μνημόνιο συνεργασίας. Γράφουμε μια ιστορική σελίδα για το Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ». Υπογράφουμε ένα αμοιβαίο συμβόλαιο υπευθυνότητας, ανθρωπιάς, ελπίδας και προοπτικής και θεμελιώνουμε το μέλλον του νοσοκομείου για τις επόμενες γενιές. Από κοινού με την Allwyn, αναλαμβάνουμε την ηθική δέσμευση να παραδώσουμε ένα νοσοκομείο πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό, πιο ασφαλές και πιο ανθρώπινο, για τους ασθενείς και το προσωπικό του, για τα επόμενα 50 χρόνια. Όλοι μαζί κάνουμε το Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» σπουδαίο ξανά».

O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδίδει αναμνηστικό δώρο στον Karel Komarek, Ιδρυτή και Πρόεδρο της Allwyn, παρουσία του Jan Karas, Πρόεδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου της Allwyn στην Ελλάδα και του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους

Το έργο ανακαίνισης της Allwyn με μια ματιά

Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ιδρύθηκε το 1967 και έχει διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου στην Ελλάδα. Σήμερα, είναι ένα από τα σημαντικότερα δημόσια αντικαρκινικά νοσοκομεία της χώρας. Το έργο ανακαίνισης της Allwyn εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην ευθυγράμμιση του νοσοκομείου με υψηλά διεθνή πρότυπα.

Το έργο θα παραδοθεί σταδιακά, μέσω ενός μοντέλου που θα διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του νοσοκομείου και την φροντίδα των ασθενών. Η ανακαίνιση θα καλύπτει όλες τις κρίσιμες κλινικές, διαγνωστικές, χειρουργικές, υποστηρικτικές και διοικητικές μονάδες. Στις σχετικές εργασίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αρχιτεκτονική αναδιαμόρφωση, η ριζική ανακαίνιση, η αντικατάσταση παλαιών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός θαλάμων, χειρουργείων και μονάδων εντατικής θεραπείας.

Με την ολοκλήρωσή της, η ανακαίνιση θα δώσει νέα πνοή στο νοσοκομείο, επεκτείνοντας τον κύκλο ζωής του για δεκαετίες και αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις συνθήκες νοσηλείας και θεραπείας για τους ασθενείς. Παράλληλα, θα ενισχύσει σημαντικά το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και θα συμβάλλει συνολικά στην ανθεκτικότητα του συστήματος δημόσιας υγείας της Ελλάδας, ειδικά στον αντικαρκινικό τομέα.