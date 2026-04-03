Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί σήμερα, Παρασκευή 3 Απριλίου στο λεκανοπέδιο Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Ειδικότερα, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα (βαν) σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της εξόδου Ίλιον.

Επίσης δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Κηφισίας ιδιαίτερα στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Μεσογείων, κυρίως κοντά σε βασικούς κόμβους.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση είναι επιβαρυμένη ενώ στην παραλιακή λεωφόρο παρατηρούνται κατά τόπους καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20'-25' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 3, 2026

