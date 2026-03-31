Τη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρινέλλα θα αποχαιρετήσει σήμερα, Τρίτη 31/3 ολόκληρη η Ελλάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 13:00 η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Ο θάνατος της σπουδαίας ερμηνεύτριας σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο ελληνικό τραγούδι και βύθισε στο πένθος τη χώρα μας.

Φόρο τιμής στην αξέχαστη ερμηνεύτρια που έφυγε σε ηλικία 87 ετών θα αποτίσουν φίλοι και θαυμαστές στο λαϊκό προσκύνημα που θα γίνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η ταφή της στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο Φλόγα που στηρίζει παιδιά με νεοπλάσματα, τις ασθένειες και τις οικογένειές τους.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, θα μιλήσουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου, οι οποίοι επιλέχθηκαν λόγω της ιστορίας και της στενής τους σχέσης με την Μαρινέλλα.

Η ανακοίνωση της οικογένειας της Μαρινέλλας

Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παρακαλείται, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

Η περιπέτεια της υγείας της Μαρινέλλας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τραγουδώντας στη σκηνή του Ηρωδείου.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια πρωταγωνίστησε στη μουσική σκηνή επί 65 χρόνια, είπε αμέτρητα τραγούδια σπουδαίων συνθετών και στιχουργών, ενώ γνώρισε αμέτρητο θαυμασμό σε κάθε εμφάνισή της σε κέντρα, θεατρικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους.

Η στιγμή που πάγωσε το Ηρώδειο

Ολόκληρη η Ελλάδα δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της όταν είδε live το εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου η μεγάλη ερμηνεύτρια. Η Μαρινέλλα τραγουδούσε το «Εγώ και εσύ», όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και έπεσε στο έδαφος.

Συνάδελφοί της έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ το κοινό παρακολουθούσε τα όσα διαδραματίζονταν. Λίγη ώρα μετά ανακοινώθηκε και η ακύρωση της συναυλίας.

Το εγκεφαλικό που υπέστη ήταν βαρύτατο, με αποτέλεσμα να μην ξανακάνει καμία δημόσια εμφάνιση μέχρι και τον θάνατό της.

Η αρχή της τεράστιας καριέρας και το βάπτισμα του πυρός στη σκηνή στα 17 της

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το όνομά της, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με καταγωγή από την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά της δεν την εμπόδισε να αναζητήσει την τύχη της, αφού από μικρή η φωνή της έκανε σε όλους εντύπωση.

Το βάπτισμα του πυρός στη σκηνή πήρε ως μέλος περιοδεύοντος θιάσου στα 17 της. Στη διάρκεια μιας περιοδείας η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και τότε η Κική την αντικατέστησε, ερμηνεύοντας το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο, «Ο άνθρωπός μου». Το πρώτο βήμα μιας λαμπρής καριέρας είχε μόλις γίνει.

Πώς πήρε το όνομα Μαρινέλλα

Το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα το πήρε το 1956 όταν εμφανιζόταν στο κέντρο «Πανόραμα» στη Θεσσαλονίκη. Εκεί γνώρισε τον Αύγουστο του 1957 τον Στέλιο Καζαντζίδη, αγαπήθηκαν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται μαζί ως ντουέτο. Η Μαρινέλλα έκανε σεκόντο, συμπληρώνοντας ιδανικά τη σπάνια σε έκταση και μοναδική στις χαμηλές νότες, φωνή του ανυπέρβλητου Στέλιου.