Η κακοκαιρία «Erminio» αναμένεται να πλήξει τη χώρα την Πρωταπριλιά, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για την επιδείνωση του καιρού και τις περιοχές που θα δεχθούν τα έντονα φαινόμενα, ενώ οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, προειδοποιεί για έντονα κύματα έως πέντε μέτρων στα Δωδεκάνησα, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, ενώ τονίζει ότι η Ελλάδα θα επηρεαστεί από δύο βαρομετρικά χαμηλά συστήματα, ένα από την Ιταλία και ένα από την Αφρική.

Σύμφωνα με τη Ζιακοπούλου, οι άνεμοι θα φτάσουν μέση ένταση 10 έως 11 μποφόρ, με στιγμιαίες ριπές μεγαλύτερης ισχύος, προκαλώντας κύματα πέντε έως έξι μέτρων στα Δωδεκάνησα.

Η μετεωρολόγος επισημαίνει ότι «σε αυτή την κακοκαιρία δεν αποκλείω καμία περιοχή για πλημμυρικά φαινόμενα», αλλά προβληματίζονται ιδιαίτερα η Πελοπόννησος, το Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να διαρκέσουν αδιάκοπα για 24 ώρες.

Όσον αφορά την Αττική, προβλέπει ότι οι βροχές θα ξεκινήσουν από το πρωί της Τετάρτης, με περαιτέρω επιδείνωση του καιρού από το μεσημέρι, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή για πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η πρόγνωση Καλλιάνου

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επικεντρώθηκε στα χιλιοστά βροχής που αναμένονται στην Αττική για την Τετάρτη, παραθέτοντας τα στοιχεία από τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα: «Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, της πρώτης και κρισιμότερης ημέρας της κακοκαιρίας, θα εκδηλωθούν κατά περιόδους ισχυρές καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή».

Τα μοντέλα προβλέπουν διακυμάνσεις στην ένταση της βροχής, με περιόδους ασθενέστερων έως ισχυρών καταιγίδων. Το μέγιστο ύψος βροχόπτωσης που εκτιμάται από τα κύρια μοντέλα κυμαίνεται περίπου στα 80 mm σε τοπικό επίπεδο για την Αττική, ενώ τονίζεται ότι τα στοιχεία αποτελούν ενδεικτική εκτίμηση και όχι απόλυτη πρόβλεψη.

Τι λέει ο Τσατραφύλλιας

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, εκτιμά ότι στην Αττική θα πέσουν έως 90 mm βροχής, επισημαίνοντας ότι «κριτικό στοιχείο αποτελεί η ραγδαιότητα των φαινομένων». Όπως αναφέρει, η μεγαλύτερη ένταση αναμένεται από τις μεσημεριανές ώρες έως το βράδυ, με πιθανότητα αστικών πλημμυρών, υπερχειλίσεων μικρών ρεμάτων και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, ειδικά σε περιοχές με ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον.

Τα δεδομένα θα επανεκτιμώνται συνεχώς, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες οδηγίες και να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και την ασφάλεια των σπιτιών τους.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το καιρικό σύστημα Erminio δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη 31 Μαρτίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα. Λίγα χίονια θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.