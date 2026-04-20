Όλο και περισσότεροι κάτοικοι της Νέας Υόρκης πιστεύουν ότι οι Εβραίοι πρέπει να ξεχάσουν κάποια στιγμή το Ολοκαύτωμα, υποστηρίζοντας ότι έχουν ειπωθεί υπερβολές για τα εγκλήματα των Ναζί.

Σε μια περίοδο που στην Αμερική φουντώνουν οι επικρίσεις προς το Ισραήλ, αλλά και φαίνεται να ανεβαίνει ο αντισημιτισμός, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στην επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Μπούχενβαλντ και αποκάλυψαν ότι περίπου το 15% των ερωτηθέντων είτε πιστεύει κατηγορηματικά ότι η γενοκτονία των Ναζί ήταν σε κάποιο βαθμό υπερβολική είτε αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση.

Ακόμη, περίπου το 30% δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η εκπαίδευση σχετικά με το Ολοκαύτωμα πρέπει να είναι υποχρεωτική στα δημόσια σχολεία και ότι οι Εβραίοι πρέπει συλλογικά να «προχωρήσουν μπροστά». «Ό,τι έγινε, έγινε. Προχωρήστε μπροστά», απάντησαν ορισμένοι, σύμφωνα με τη New York Post.

«Η έρευνα έχει ως στόχο να προσφέρει έναν οδικό χάρτη για όλους μας -ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή την εθνικότητα- διότι η αδιαφορία ή η άγνοια για το πώς συνέβη το Ολοκαύτωμα αποτελεί απειλή για όλους», δήλωσε ο Στίβεν Κρίγκερ, ο οποίος συνέβαλε στη χρηματοδότηση της μελέτης που διεξήγαγε η εθνική συντηρητική εταιρεία δημοσκοπήσεων McLaughlin Associates.

Μέλος της οργάνωσης «Jewish Voices for Peace» (Εβραϊκές Φωνές για την Ειρήνη), σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, δήλωσε: «Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν εκπροσωπεί όλο τον εβραϊκό λαό, αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι μια συγχώνευση των δύο, όπου οι άνθρωποι συνδέουν αυτόματα όλους τους Εβραίους με τις ενέργειες του Ισραήλ, και πιστεύω ότι αυτό προκαλεί πραγματικό αντισημιτισμό από διάφορους, των οποίων το παράπονο αφορά στην πραγματικότητα μια ξένη κυβέρνηση».