Ο δρόμος προς την Πειραιώς φαίνεται πως ανοίγει διάπλατα για τον Χάρη Κατσιβαρδά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο κανάλι της Βουλής, δεν έκρυψε την επιθυμία του να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση ως «ευχής έργον».



Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών δήλωσε πως η κυβέρνηση, από το 2019, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλό του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι οι αρχές της παράταξης ταυτίζονται με τις σημερινές ανάγκες της χώρας.

Θέλοντας να τονίσει τους δεσμούς του με τον χώρο, ο κ. Κατσιβαρδάς αναφέρθηκε στην πολιτική του αφετηρία στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ, αλλά και την εκλογή του στον Δήμο Αθηναίων με τον Νικήτα Κακλαμάνη.



«Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού», σημείωσε, εξηγώντας πως η χώρα απαιτεί σταθερότητα και ασφάλεια.



Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως θεωρεί χρέος του να υπερψηφίζει τα κυβερνητικά νομοσχέδια, υπηρετώντας έναν «αμείλικτο ρεαλισμό» που στοχεύει στη διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας και την πιστή τήρηση των ιδεολογικών αρχών της Νέας Δημοκρατίας.