Το 1-0 στην σειρά των ημιτελικών της Handball Premier, έκανε η ΑΕΚ, επικρατώντας με 37-31 του ΠΑΟΚ στην άδεια από θεατές αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά την προσεχή Πέμπτη (23/4, 17.00) στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στην Θεσσαλονίκη, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει σε 1-1, ενώ η Ένωση με νίκη θα εξασφαλίσει την πρόκριση στους τελικούς.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-5, 10-10, 13-12, 16-16, 19-19 (ημ.), 21-20, 23-22, 27-25, 31-27, 33-29, 37-31.

ΑΕΚ: Αραμπατζής 3, Μπούτος, Παναγιώτου 12, Μπάρος 5, Ραντόγισιτς, Περίν 1, Αντωνιάδης, Κουκουλάς 6, Γκαρέν 1, Κολοβός, Τουρέ 1, Πεϊσότο 1, Στούμπερ 5, Ριμπέ, Ματέους, Τοριάνι 2.

ΠΑΟΚ: Λαδάκης, Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης 1, Τεμελκόφσκι 6, Νικολαΐδης 1, Ιωάννου, Μουράντ, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος 1, Δομπρής 1, Τριανταφυλλίδης, Άρσιτς, Φεράς 10, Σμπίμπ 5, Σαλέμ 6.