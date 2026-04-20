Η Ελλάς Βερόνα δεν κάνει και την καλύτερή της σεζόν στο Ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς με τον υποβιβασμό να είναι κοντά.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει εκνευρισμό στις τάξεις του συλλόγου, τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όσο και στους φιλάθλους, κάτι που φάνηκε μετά την ήττα από την Μιλαν με 0-1.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της αναμέτρησης ο επιθετικός της ομάδας Ορμπάν ενοχλήθηκε με οπαδό της Ελλάς Βερόνα και πιάστηκαν στα χέρια.

Ο Ορμπάν αρνήθηκε να σταματήσει με το όχημά του για να δώσει αυτόγραφο, ο οπαδός του χτύπησε το όχημα και εκεί ξεκίνησαν όλα!

Ο Ορμπάν κατέβηκε από το αυτοκίνητο και είχε έντονο διαπληκτισμό με τον οπαδό της Ελλάς Βερόνα, μέχρι να τους χωρίσουν οι ψυχραιμότεροι.