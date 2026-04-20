Η Ελλάς Βερόνα δεν κάνει και την καλύτερή της σεζόν στο Ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς με τον υποβιβασμό να είναι κοντά.
Η κατάσταση αυτή έχει φέρει εκνευρισμό στις τάξεις του συλλόγου, τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όσο και στους φιλάθλους, κάτι που φάνηκε μετά την ήττα από την Μιλαν με 0-1.
Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της αναμέτρησης ο επιθετικός της ομάδας Ορμπάν ενοχλήθηκε με οπαδό της Ελλάς Βερόνα και πιάστηκαν στα χέρια.
Ο Ορμπάν αρνήθηκε να σταματήσει με το όχημά του για να δώσει αυτόγραφο, ο οπαδός του χτύπησε το όχημα και εκεί ξεκίνησαν όλα!
Ο Ορμπάν κατέβηκε από το αυτοκίνητο και είχε έντονο διαπληκτισμό με τον οπαδό της Ελλάς Βερόνα, μέχρι να τους χωρίσουν οι ψυχραιμότεροι.
Gift Orban s'est battu dans la rue contre un fan qui aurait tapé sa voiture 😡👊pic.twitter.com/yML4XK87Fh— Vibes Foot (@VibesFoot) April 20, 2026