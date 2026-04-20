Η πολιτική σκηνή στη Σλοβενία ανατρέπεται, καθώς ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκολόμπ ανακοίνωσε ότι το κεντρώο-φιλελεύθερο κίνημά του δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Μαρτίου 2026.

Αν και το κόμμα του Freedom Movement βγήκε πρώτο, κερδίζοντας 29 από τις 90 έδρες της Βουλής, οι διαπραγματεύσεις για συνασπισμό κατέληξαν σε αδιέξοδο, αφήνοντας τη χώρα σε θεσμικό κενό και ανοίγοντας νέο κύκλο διεργασιών στο πολιτικό σύστημα της Σλοβενίας. Ο Γκολόμπ ενημέρωσε την πρόεδρο της Δημοκρατίας Ντατάσα Πιρτς Μούσαρ ότι το κόμμα του προετοιμάζεται πλέον για τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πολιτικός σεισμός στη Σλοβενία: Σενάριο επιστροφής Γιάνσα

Η αποτυχία του Γκολόμπ σημαίνει ότι τη σκυτάλη των διερευνητικών εντολών αναλαμβάνει ο Γιάνες Γιάνσα, ο οποίος με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε 28 έδρες, μόλις μία λιγότερη από το Freedom Movement. Ο Γιάνσα επιχειρεί τώρα να στήσει μια δεξιά και λαϊκιστική συμμαχία, με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού που θα σηματοδοτήσει στροφή της Σλοβενίας σε πιο συντηρητική κατεύθυνση, με ισχυρό αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό.

Ήδη, το κόμμα του Γιάνσα έχει ταχθεί στο πλευρό του φιλορωσικού κόμματος Resni.ca, στηρίζοντας την υποψηφιότητα του αρχηγού του, Ζόραν Στεβανοβιτς, για τη θέση του προέδρου της Βουλής της Σλοβενίας – μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως σαφές μήνυμα πιθανής στρατηγικής σύμπλευσης των δύο λαϊκιστικών σχηματισμών. Ωστόσο, μετά τη δική του συνάντηση με την πρόεδρο Πιρτς Μούσαρ, ο Γιάνσα παραδέχθηκε ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την αναγκαία στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης και άφησε ανοιχτά όλα τα σενάρια: κυβέρνηση, αντιπολίτευση ή επαναληπτικές εκλογές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «και οι τρεις επιλογές είναι καλές για εμάς».

Σλοβενία στο επίκεντρο: Επιπτώσεις για ΕΕ και ισορροπίες δυνάμεων

Ο Γιάνες Γιάνσα, αυτοχαρακτηριζόμενος θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ και στενός πολιτικός σύμμαχος του Βίκτορ Όρμπαν, έχει ήδη διατελέσει τρεις φορές πρωθυπουργός της Σλοβενίας, αφήνοντας έντονο στίγμα ως ένας από τους πιο ηχηρούς λαϊκιστές της Κεντρικής Ευρώπης. Εάν καταφέρει να επιστρέψει στην εξουσία, θα επανεμφανιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ακριβώς τη στιγμή που ο Ούγγρος ηγέτης Όρμπαν ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τις συνόδους κορυφής των ηγετών της ΕΕ, δημιουργώντας ένα νέο κενό στον άξονα των «αντισυστημικών» φωνών στις Βρυξέλλες.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά τη Σλοβενία κρίσιμο κρίκο στον ευρωπαϊκό διάλογο για το κράτος δικαίου, τη στάση έναντι της Ρωσίας και τη συνολική ισορροπία δυνάμεων στο μπλοκ, καθώς ένα νέο δεξιό-λαϊκιστικό μέτωπο θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις για την ενέργεια, την ασφάλεια και τη διεύρυνση. Την ίδια ώρα, η προοπτική επαναληπτικών εκλογών εντείνει την αβεβαιότητα, με τη Σλοβενία να καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε έναν φιλελεύθερο, κεντρώο προσανατολισμό και την επιστροφή σε μια πιο σκληρή, εθνικιστική γραμμή, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητεί νέα ισορροπία μετά τις ανατροπές σε Ουγγαρία και Βουλγαρία.