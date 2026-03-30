Άνδρας στην Αρχαία Ολυμπία αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα στο όχημά του, με δύο μικρά παιδιά να τον εντοπίζουν και να καλούν σε βοήθεια.

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου ένας 67χρονος άνδρας από τη Μιράκα της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 67χρονος προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του – στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Πάντα με τις ίδιες πηγές, τον άνδρα εντόπισαν δύο μικρά παιδιά που περνούσαν από το σημείο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε και μετέφερε τον 67χρονο στο νοσοκομείο, καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.