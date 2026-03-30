Από την 1η Απριλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας, με βασικό στόχο τη διατήρηση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αυξημένης δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, οι ώρες κατά τις οποίες απαιτείται απόλυτη ησυχία διαμορφώνονται από τις 15:00 έως τις 17:30 για τη μεσημβρινή ανάπαυση και από τις 23:00 έως τις 07:00 για τη νυχτερινή ησυχία. Στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει θόρυβο και να ενοχλήσει τους κατοίκους.

Η νομοθεσία είναι σαφής ως προς τις δραστηριότητες που δεν επιτρέπονται. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η χρήση μουσικών οργάνων, τηλεοράσεων, ραδιοφώνων ή άλλων ηχητικών μέσων σε υψηλή ένταση, καθώς και οι φωνές, οι έντονες συζητήσεις και οι θορυβώδεις συγκεντρώσεις σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους.

Παράλληλα, δεν επιτρέπονται θόρυβοι σε δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς, ούτε θορυβώδη παιχνίδια και έντονες δραστηριότητες σε δημόσιους χώρους.

Επιπλέον, απαγορεύονται οι διαπληκτισμοί και οι φασαρίες σε σταθμούς ή χώρους στάθμευσης, η φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων κατά τις ώρες ησυχίας, καθώς και η λειτουργία οχημάτων που προκαλούν ενόχληση ή η άσκοπη χρήση σειρήνων και άλλων ηχητικών σημάτων.

Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, όπως εργασίες κοινής ωφέλειας, και εφόσον υπάρχει σχετική άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Η διατάραξη της κοινής ησυχίας αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως πέντε μήνες, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, ενώ οι αρχές τονίζουν ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.