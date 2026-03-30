Η Επιθεώρηση Εργασίας δίνει στη δημοσιότητα τη νέα ετήσια έκθεση για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, καταγράφοντας με σαφήνεια την εξέλιξη ενός φαινομένου που παραμένει σύνθετο, αλλά πλέον αντιμετωπίζεται με πιο αποτελεσματικά εργαλεία και αυξημένη θεσμική ετοιμότητα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα στοιχεία της έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές (79%), ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας (15%) και σεξουαλικής παρενόχλησης (6%) εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διαχρονικά αυξητική τάση υποβολής επώνυμων καταγγελιών για εργατικές διαφορές βίας και παρενόχλησης ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία καταγράφεται με συνέπεια όλα τα έτη ισχύος του προστατευτικού θεσμικού πλαισίου από το 2021.

Συνολικά, το 2025 καταγράφηκαν 455 αιτήσεις εργατικών διαφορών σχετικών με περιστατικά βίας και παρενόχλησης, ποσοστό αυξημένο κατά 43% σε σχέση με το 2024.

Όπως αναφέρει η Επιθεώρηση Εργασίας σε ανακοίνωσή της, «η εξέλιξη αυτή δεν αντανακλά μόνο την έκταση του φαινομένου, αλλά, ταυτόχρονα, επιδεικνύει αισιόδοξη αύξηση της ορατότητας, επιβεβαιώνοντας την ολοένα ενισχυόμενη αφύπνιση των εργαζομένων ως προς τα δικαιώματά τους, καθώς και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη τους στους θεσμικούς μηχανισμούς προστασίας.

Εξαιρετικά ενθαρρυντικό είναι το διαχρονικά υψηλό ποσοστό επίλυσης των υποθέσεων μέσω της ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών. Το 37% των διαφορών επιλύθηκε με τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ενώ ποσοστό 6% ματαιώθηκε, κυρίως λόγω ανακλητικών δηλώσεων, μετά από επίτευξη συμφωνίας, ενόψει της προγραμματισμένης συζήτησης, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο εξωδικαστικός αυτός μηχανισμός λειτουργεί ακόμη και σε πρώιμο στάδιο αποφασιστικά ως πεδίο επίλυσης και αυξάνει ουσιαστικά το συνολικό ποσοστό αποτελεσματικής διαχείρισης σε επίπεδα άνω του 40%.

Αξιοσημείωτη εντός του 2025 είναι η αύξηση των εργατικών διαφορών σε δέκα από μόλις μία το 2024, κατά τις οποίες εφαρμόστηκε το ειδικό διοικητικό μέτρο έκδοσης εντολής με άμεση εκτελεστική ισχύ λήψης προσωρινών μέτρων. Στις εννέα από τις εν λόγω υποθέσεις η συγκεκριμένη εντολή είχε καταλυτική επίδραση στην επίτευξη του στόχου της ουσιαστικής επίλυσής τους, προς την κατεύθυνση της διατήρησης της εργασιακής σχέσης και της αποκατάστασης του κλίματος ομαλότητας, με την αποτροπή επανάληψης των καταγγελλόμενων παρενοχλητικών συμπεριφορών.

Επίσης, το ότι η πλειονότητα των περιστατικών (73%) εντοπίζεται σε σχέσεις κάθετης ιεραρχικής εξάρτησης υπογραμμίζει τη σημασία της ιεραρχικής ισχύος ως κρίσιμου παράγοντα εκδήλωσης τέτοιας φύσεως παραβατικών συμπεριφορών.

Η αύξηση κατά 8% (21,8% έναντι 14% το 2024) καταγγελιών από τις νεότερες ηλικίες (25-34 ετών) αναδεικνύει την αύξηση του θάρρους με αντίστοιχη μείωση της ανοχής και της σιωπής των νέων απασχολούμενων απέναντι στις απαξιωτικές και προσβλητικές συμπεριφορές στους χώρους εργασίας.

Σημαντική είναι και η μεταβολή στη σύνθεση των καταγγελλομένων προσώπων. Το 2025, οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 38% των καταγγελλομένων, έναντι 30% το 2024, ενώ οι άνδρες παραμένουν πλειοψηφία με 62%.

Αξιοσημείωτη είναι η για πρώτη φορά καταγραφή σεξουαλικής παρενόχλησης μεταξύ γυναικών (10%), καθώς και από άνδρα προς άνδρα (11%), γεγονός που ενισχύει την ανάγκη προσέγγισης του φαινομένου κυρίως ως ζήτημα παραβίασης της προσωπικής αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο, ανεξαρτήτως φύλου των εμπλεκομένων».

Στην έκθεση για το 2025 εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του δείκτη παραβατικότητας, ο οποίος διαμορφώνεται στο 9%, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κλάδων και υψηλότερες τιμές που αγγίζουν το 23% σε επιμέρους δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες υγείας και η διαχείριση ακινήτων, τα κέντρα αισθητικής και τα κομμωτήρια, οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.

Στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνεται ότι οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου (8%), του χονδρικού εμπορίου και των καταλυμάτων (9%) και της εστίασης (12%), κυμαίνονται πλησίον του συνολικού δείκτη και ως αποτέλεσμα στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και ελέγχων εντός του 2025.

Ο δείκτης παραβατικότητας, συνολικά και ανά δραστηριότητα, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο των διαπιστωθεισών παραβάσεων προς το σύνολο των περιπτώσεων, ενοποιώντας ουσιαστικά τα δεδομένα των εργατικών διαφορών, των καταγεγραμμένων ελέγχων και του μητρώου των παραβατών εργοδοτών, κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει επίσης ότι οι πιθανότητες επίλυσης διαφορών αυξάνονται σημαντικά, όταν η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης ενεργοποίησης και παρέμβασης.

«Η έκθεση του 2025 σκιαγραφεί μια εικόνα σταδιακής ωρίμανσης του συστήματος αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Περισσότερες καταγγελίες, λιγότερη σιωπή, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα. Η παρούσα έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για τη δημόσια διοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους και τον κόσμο της εργασίας εν γένει, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, προς όφελος της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας της αξιοπρέπειας στην εργασία. Με εφαλτήριο τη μέχρι στιγμής τεχνογνωσία της Επιθεώρησης Εργασίας επί των επίμαχων ζητημάτων, θα συνεχίσουμε σθεναρά την προσπάθεια περαιτέρω διαφώτισης και ενδυνάμωσης του συνόλου της κοινωνίας μας απέναντι του φαινομένου, με όποια μορφή και ένταση κι αν εκδηλώνεται», δηλώνει η επικεφαλής του αυτοτελούς τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, Γεωργία Βαζάκη.