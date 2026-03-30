Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 30/3 η κίνηση στον Κηφισό, στην Αττική Οδό και άλλους δρόμους της Αττικής.

Στον Κηφισό κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί και στα δύο ρεύματα ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας όπως επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό υπάρχουν:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

15′-20′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

5′-10′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

5'-10' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 30, 2026

