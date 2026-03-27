Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Παρασκευή 27/3 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.

Στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα της ανόδου, από τη Νέα Ιωνία έως τα ΚΤΕΛ, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Kαθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 27, 2026

