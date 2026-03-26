Γιορτινό ήταν το κλίμα χθες στο κέντρο της Αθήνας, με χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν την πόλη για τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου και τις εκδηλώσεις που ακολούθησαν. Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης, η πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε έναν χώρο γιορτής, με μουσική και χορό.

Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μία φορά η χορευτική ομάδα του Αλέξανδρου Μούσουλου, η οποία για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά έδωσε τον τόνο, στήνοντας το δικό της γλέντι. Συνολικά 120 χορευτές παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, με το ζεϊμπέκικο να ξεχωρίζει και να κερδίζει το πιο θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Ένα από τα στιγμιότυπα που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν το ζεϊμπέκικο του νεαρού Μάνθου, μέλους της ομάδας, που χόρεψε στο κέντρο της πλατείας, συγκεντρώνοντας γύρω του πλήθος θεατών.

Το σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok έγινε γρήγορα viral, καταγράφοντας μέσα σε λίγες ώρες εντυπωσιακή απήχηση, με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και χιλιάδες likes.