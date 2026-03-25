Στο «κόκκινο» παραμένει η αγωνία στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη εισήλθαν σήμερα, Τετάρτη, στην τέταρτη ημέρα τους.

Οι επιχειρήσεις στο δεύτερο λιμανάκι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά την εθνική εορτή, αλλά κάτω από ένα εξαιρετικά βαρύ κλίμα.

Για μια ακόμη ημέρα, από νωρίς το πρωί, το σημείο έχει μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων. Έμπειροι δύτες και διασώστες πραγματοποιούν διαδοχικές συσκέψεις, αναλύοντας κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε βουτιά. Η επικινδυνότητα του υποθαλάσσιου «πηγαδιού» απαιτεί απόλυτο συντονισμό, καθώς οι ειδικές ομάδες καταδύονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό προσεγγίζοντας τις δαιδαλώδεις στοές, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν κάθε σπιθαμή του βυθού. Στο σημείο, μεταξύ άλλων, υπάρχει δύναμη του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Λίγα μέτρα παραδίπλα από τους διασώστες, συγγενείς και φίλοι του 34χρονου παρακολουθούν για μια ακόμη ημέρα, με αγωνία, την επιχείρηση.

Οι χθεσινές έρευνες έφεραν στο φως τα πρώτα αντικείμενα που γεννούν ερωτήματα. Σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων, οι δύτες εντόπισαν ένα βατραχοπέδιλο και μια φιάλη οξυγόνου. Υπογραμμίζεται ότι αν και τα ευρήματα αυτά βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών, δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη ταυτοποίηση που να τα συνδέει με τον 34χρονο αγνοούμενο.