Ο χειμώνας 2025-2026 ήταν ο 3ος βροχερότερος χειμώνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα, σύμφωνα με το ιστορικό κλιματικό αρχείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Όπως αναφέρει η ομάδα ClimateHub, τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι χειμώνες του 2012-2013 και του 2002-2003. Παράλληλα, ήταν ο 2ος θερμότερος χειμώνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιστορικό κλιματικό σταθμό του ΕΑΑ, ο οποίος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο Λόφο Νυμφών στο Θησείο από το 1890, τα κύρια κλιματικά χαρακτηριστικά του χειμώνα 2025-2026 συνοψίζονται ως εξής: