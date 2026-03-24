Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 24 Μαρτίου δεν περιλαμβάνονται ιδιαίτερα διαδεδομένα ονόματα στην ονομαστική εορτή. Η ημέρα είναι αφιερωμένη κυρίως στα Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στη μνήμη του Ιερομάρτυρος Αρτέμονος, επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Μαρτίου

Στις 24 Μαρτίου δεν γιορτάζουν ευρέως γνωστά και διαδεδομένα ονόματα, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Η σημερινή ημέρα συνδέεται κυρίως με εκκλησιαστικές τιμές και με την προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που τιμάται στις 25 Μαρτίου.

Ποιοι γιορτάζουν αύριο 25 Μαρτίου

Αύριο, 25 Μαρτίου, γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Ευάγγελος, Ευαγγελία, Βαγγέλης, Βάγγος, Βαγγελιώ, Εύα και τα παράγωγά τους. Η ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας, ενώ για την Ελλάδα έχει και ξεχωριστή ιστορική σημασία, καθώς συμπίπτει με την επέτειο της Επανάστασης του 1821.

Τι τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τα Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Αρτέμονος, επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας.

Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Τα Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι η εκκλησιαστική εορτή της παραμονής του Ευαγγελισμού, δηλαδή της 24ης Μαρτίου. Μέσα από αυτήν, η Εκκλησία προετοιμάζει λειτουργικά και πνευματικά τους πιστούς για τη μεγάλη θεομητορική εορτή της 25ης Μαρτίου.

Την ημέρα αυτή τιμάται προτυπικά η «αρχή της παγκοσμίου χαράς», καθώς τα τροπάρια αναφέρονται στα προοίμια της σωτηρίας και προαναγγέλλουν την έλευση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς τη Θεοτόκο, για να της αναγγείλει το χαρμόσυνο μήνυμα της ενανθρώπισης του Χριστού.

Λειτουργικά, τα Προεόρτια έχουν δικά τους απολυτίκια και ιδιόμελα, με κεντρικό το «Σήμερον της παγκοσμίου χαράς τα προοίμια… ιδού γαρ Γαβριήλ παραγίνεται τη Παρθένω κομίζων τα ευαγγέλια…», το οποίο ψάλλεται την 24η Μαρτίου και εισάγει στο κλίμα της πανηγύρεως του Ευαγγελισμού.

Η εορτή είναι σταθερή και τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Μαρτίου, αποτελώντας ημέρα χαρμόσυνης προετοιμασίας για το θεομητορικό γεγονός της 25ης Μαρτίου.

Εορτολόγιο Μαρτίου

Ο Μάρτιος περιλαμβάνει σημαντικές εορτές και ονομαστικές γιορτές, με την 25η Μαρτίου να ξεχωρίζει τόσο για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου όσο και για την εθνική επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης. Για όσους αναζητούν καθημερινά ποιοι γιορτάζουν, το εορτολόγιο του Μαρτίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει μεγάλες θρησκευτικές ημερομηνίες με γνωστά και αγαπημένα ονόματα.