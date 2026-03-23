Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος του Open, ο Μάρτιος θα κυλήσει με βροχές, χιόνια και έντονα καιρικά φαινόμενα, όμως η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα.

«Περιμένουμε εκεί κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα να αρχίσει σιγά-σιγά ο καιρός να ανοίγει και να πηγαίνει πιο πολύ στο ανοιξιάτικο μοτίβο. Εκτιμούμε ότι μέχρι το Πάσχα οι καιρικές συνθήκες θα είναι με το μέρος μας», τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας ότι μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου ο καιρός θα παραμείνει έντονα άστατος.

Η φετινή Κυριακή του Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου, γεγονός που αφήνει ένα περιθώριο για σταδιακή εκτόνωση της αστάθειας και επιστροφή σε πιο ήπιες και ανοιξιάτικες συνθήκες. Ο μετεωρολόγος συμπλήρωσε ότι όσο πλησιάζουμε στο Πάσχα θα υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις καιρικές συνθήκες, αλλά προς το παρόν η πρόβλεψη δείχνει σταθερή βελτίωση μετά τις αρχές Απριλίου.

Νέο κύμα κακοκαιρίας την Τρίτη 24 Μαρτίου

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, για την Τρίτη 24 Μαρτίου αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας που θα ξεκινήσει από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθεί ανατολικά και νότια. Υπάρχει πιθανότητα και για καταιγίδες, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα δημιουργήσουν έντονη αίσθηση ψύχους.

Ο καιρός την 25η Μαρτίου

Την ημέρα της Εθνικής Εορτής, 25 Μαρτίου, αναμένονται δύο διαφορετικά καιρικά μοτίβα. Στα δυτικά και βόρεια θα επικρατήσει σχετικά ανοιξιάτικος καιρός με θερμοκρασίες κοντά στους 18 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και νότια, από το ύψος του Βόλου και νοτιότερα, ο καιρός θα παραμείνει πιο χειμωνιάτικος με βροχές, ιδιαίτερα στη βόρεια Κρήτη και τις Κυκλάδες. Ο βοριάς θα ενισχύει την ψυχρή αίσθηση στο Αιγαίο.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, «δύο τύποι καιρού θα συνυπάρξουν ανήμερα της Εθνικής μας Εορτής: δυτικά και βόρεια θα έχουμε ήπιο καιρό, ανατολικά και νότια θα επικρατήσει πιο κλειστό και βροχερό μοτίβο».

Η πρόγνωση δείχνει ότι η περίοδος αστάθειας θα υποχωρήσει σταδιακά, δίνοντας τη σκυτάλη σε πιο ήπιες και ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες μέχρι το Πάσχα.