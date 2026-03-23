Από τις 10 το πρωί σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, εκατοντάδες κτηνοτρόφοι και άλλοι αγρότες, αλλά και εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας της Λέσβου, έχουν αποκλείσει τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη και ζητούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα επιβίωσης που δημιουργούν στον ισχυρό στο νησί πρωτογενή τομέα τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, που εντοπίστηκε σε δύο εστίες, την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αθήνα, σύσκεψη με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, ειδικών και εκπροσώπων του νησιού.