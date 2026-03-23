Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές λόγω της εξαφάνισης του 21χρονου Βασίλη Λαμπροκωστόπουλου που αγνοείται από τις 12 Μαρτίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» όπως επισημαίνει στη σχετική του ανακοίνωση ενημερώθηκε για την υπόθεση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης Λαμπροκωστόπουλος, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ύψος 1,73, ζυγίζει 90 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, φέρει τατουάζ στο πτερύγιο και στο κάτω μέρος του αριστερού του αυτιού, στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της «Εθνικής Γραμμής για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.