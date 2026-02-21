Η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη φυγή από την Αττική να έχει ξεκινήσει μαζικά ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής και να συνεχίζεται μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Χιλιάδες οδηγοί πήραν τον δρόμο προς την περιφέρεια, δημιουργώντας αυξημένες ροές στα εθνικά οδικά δίκτυα.

Με βάση τα επίσημα δεδομένα της Τροχαίας, από τις 18:00 της Παρασκευής έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου διήλθαν 47.300 οχήματα, ενώ από την Αθηνών-Λαμίας καταγράφηκαν 41.079 διελεύσεις. Συνολικά, περισσότεροι από 88.000 οδηγοί κατευθύνθηκαν εκτός λεκανοπεδίου, με την κορύφωση της κίνησης να σημειώνεται κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής.

Η κατάσταση στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους παραμένει επιβαρυμένη, χωρίς όμως να έχουν παρουσιαστεί εκτεταμένα προβλήματα ή σοβαρές δυσλειτουργίες.

Καθυστερήσεις στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Υλίκης

Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας κοντά στην Υλίκη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα από χθες. Στο συγκεκριμένο σημείο, κατά διαστήματα δημιουργούνται ουρές που εκτείνονται σε μήκος 2 έως 3 χιλιομέτρων, προκαλώντας αναμονές για τους οδηγούς με κατεύθυνση προς τη Βόρεια Ελλάδα.

Η Τροχαία έχει ενισχύσει την παρουσία της στο οδικό δίκτυο και εφαρμόζει μέτρα για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, καλώντας παράλληλα τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως στα σημεία όπου εκτελούνται τεχνικές παρεμβάσεις.

ΚΤΕΛ: Αναχωρήσεις κάθε πέντε λεπτά για Πάτρα

Στον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού η εικόνα είναι ενδεικτική της μαζικής εξόδου. Τα λεωφορεία με προορισμό την Πάτρα αναχωρούν ανά πέντε λεπτά, ενώ τα δρομολόγια προς άλλες περιοχές της χώρας φεύγουν επίσης γεμάτα.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 550 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 120 κατευθύνονται προς την Αχαΐα. Οι επιβάτες φτάνουν από νωρίς στον σταθμό για να εξασφαλίσουν θέση, με τη ροή να παραμένει αδιάκοπη.

Στα λιμάνια

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η κινητικότητα και στα λιμάνια της Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί του Σαββάτου συνεχίζεται η αναχώρηση εκδρομέων για νησιωτικούς προορισμούς. Η μεγαλύτερη επιβατική ροή καταγράφεται στο λιμάνι του Πειραιά και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των αναχωρήσεων και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Στελέχη του σώματος έχουν αναπτυχθεί στα κεντρικά λιμάνια της Αττικής, επιβλέποντας τη διαδικασία επιβίβασης και τη ρύθμιση της επιβατικής κίνησης.

Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια της ημέρας, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί έξι αναχωρήσεις πλοίων. Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί συνολικά 25 δρομολόγια, εκ των οποίων 18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα.

Από τη Ραφήνα προβλέπονται έξι αναχωρήσεις, καθώς και τρεις επιπλέον με προορισμό το Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις απόπλοι.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση και την Παρασκευή 20/12, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν σημαντική επιβατική δραστηριότητα στα βασικά λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, με 9.883 επιβάτες να αναχωρούν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 επιβάτες αναχώρησαν, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν έξι δρομολόγια με 2.729 επιβάτες.

Από το Λαύριο εκτελέστηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να κατευθύνονται προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.